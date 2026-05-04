Депутат ГД выступил против западных фестивалей — биеннале обвинил в деградации

Поводом для заявления стала ситуация вокруг 61-й Международной выставки искусства в Венеции. Международное жюри под руководством бразильского куратора Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку, причины решения официально не раскрываются. На фоне участия России возникли протесты и публичная полемика, при этом жюри ранее заявляло о намерении не присуждать награды проектам России и Израиля.