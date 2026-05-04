Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев связал давление на Россию в рамках международных биеннале с процессами в западной культуре. По его оценке, стране следует не ориентироваться на зарубежные фестивали и придерживаться собственного духовного курса.
Поводом для заявления стала ситуация вокруг 61-й Международной выставки искусства в Венеции. Международное жюри под руководством бразильского куратора Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку, причины решения официально не раскрываются. На фоне участия России возникли протесты и публичная полемика, при этом жюри ранее заявляло о намерении не присуждать награды проектам России и Израиля.
Еврокомиссия подтвердила лишение Венецианской биеннале гранта в размере 2 млн евро после приглашения российской стороны. В Италии продолжаются протестные акции проукраинских активистов.
Бурляев заявил, что российская культура не зависит от зарубежных площадок. Он указал на свое давнее критическое отношение к Каннам, «Оскару» и Венеции, несмотря на полученные там награды, и отметил необходимость следовать собственному культурному пути.
Ранее было объявлено о возвращении России на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва. Президент выставки Пьетранджело Буттауоко заявлял об открытости проекта для всех стран.
С российской стороны уточнили, что отказ от участия не рассматривается. Подготовка продолжается при участии Российской академии музыки имени Гнесиных, которая курирует международный музыкально-перформативный проект «Дерево укоренено в небе». Он запланирован к показу в российском павильоне.
