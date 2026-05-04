За ночь силы ПВО сбили над регионами России 117 беспилотников

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили над регионами России 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской и Курской, а также над Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями.
Помимо этого, БПЛА сбили над территориями Саратовской, Смоленской и Ульяновской областей, а также в небе Московского региона.
Ночью в восьми аэропортах, в том числе в московских Внуково и Домодедово, были приостановлены прием и выпуск самолетов.
На момент подготовки публикации ограничения действуют в Перми, Оренбурге и Калуге. В аэропорту Домодедово введен режим полетов по согласованию.
