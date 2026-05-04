Главные новости к утру 4 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 4 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 мая 2026.

США объявили об операции по выводу судов из Персидского залива

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении операции «Проект Свобода». Ее цель — вывод судов, застрявших в Персидском заливе, — им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Центральное командование ВС США уточнило, что в операции, которая стартует 4 мая, задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.

В Иране предупредили о последствиях вмешательства США в судоходство через Ормуз

Иран будет расценивать любое вмешательство США в морской режим судоходства через Ормузский пролив как факт нарушения режима прекращения огня между сторонами. Об этом 4 мая сообщил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи в соцсети X.

Беспилотник ВСУ врезался в здание в Москве

Украинский дрон, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, пострадавших нет. В Брянской области в поселке Сенчуры беспилотник ударил по движущемуся грузовому автомобилю, был ранен водитель. Всего в ночь на 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 БПЛА над 14 российскими регионами.

Зеленский сообщил о готовности Украины к новому раунду переговоров

«Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате», — написал Зеленский в своем Telegram-канале перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Кроме путей разрешения украинского кризиса, темой переговоров заявлялось «давление на Россию».

В МИД РФ заявили о наращивании боевого потенциала НАТО у Калининградской области

НАТО ускоренными темпами усиливает свои боевые и инфраструктурные возможности вблизи Калининградской области. Об этом 4 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он добавил, что под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО «Балтийский часовой», продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

