Главные новости к утру 4 мая 2026 года

Украинский дрон, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, пострадавших нет. В Брянской области в поселке Сенчуры беспилотник ударил по движущемуся грузовому автомобилю, был ранен водитель. Всего в ночь на 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 БПЛА над 14 российскими регионами.