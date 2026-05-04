Самолет премьер-министра Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре по пути в Ереван

Самолет Airbus A310, на котором премьер-министр Испании Педро Санчес вылетел из Мадрида в Ереван, совершил экстренную посадку в Турции. Об этом сообщает издание El National.

По данным источников агентства EFE, самолету пришлось экстренно сесть по технической причине. Сбой, как пишет агентство, не был серьезным, однако пилоты по протоколу посадили воздушное судно в Анкаре, где господин Санчес и его делегация провели ночь. Вылет премьер-министра в Ереван запланирован на утро 4 мая.

Во время визита в Армению Педро Санчес поучаствует во встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 4−5 мая. Форум был создан в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Также в Ереване состоится саммит ЕС — Армения, которую будет представлять премьер-министр страны Никол Пашинян. На саммите для обсуждения стратегий завершения конфликтов на Украине и в Иране соберутся представители более 40 стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вписал Армению в европейское пространство».

