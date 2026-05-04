Туск отверг перемирие ко Дню Победы — назвал абсурдом

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «абсурдом» предложение о перемирии ко Дню Победы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «абсурдом» предложение о перемирии ко Дню Победы. По его словам, речь не идет о полноценном прекращении боевых действий.

Он указал, что не намерен убеждать главу киевского режима соглашаться на краткосрочную паузу, если она не связана с переходом к серьезным мирным переговорам. При этом Туск отметил, что в случае реального шага к длительному урегулированию Польша поддержала бы такую инициативу.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его данным, российский лидер заявил о готовности объявить перемирие в честь Дня Победы, а американская сторона поддержала эту идею.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что конкретные сроки возможной паузы пока не определены. Он также заявил, что для реализации инициативы не требуется реакция Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сообщил, что не считает необходимым перемирие, которое может быть использовано как тактический шаг.

