ЕК: саммит Европейского политического сообщества займется военными вопросами

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване займется военными вопросами.
Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанному ей по прибытии на саммит, второй темой после энергетического кризиса станут «вопросы обороны».
«Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно», — подчеркнула она, отметив, что Евросоюз намерен выстроить полную систему цепочек военных поставок.
