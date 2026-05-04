ЕК: саммит Европейского политического сообщества займется военными вопросами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС намерен выстроить полную систему цепочек военных поставок.

Источник: AP 2024

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване займется военными вопросами.

Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанному ей по прибытии на саммит, второй темой после энергетического кризиса станут «вопросы обороны».

«Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно», — подчеркнула она, отметив, что Евросоюз намерен выстроить полную систему цепочек военных поставок.

