Танкер в Ормузском проливе попал под обстрел «неизвестными снарядами»

Экипаж одного из танкеров сообщил о попадании в судно «неизвестных снарядов» в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO, центр при ВМС Великобритании в Дубае).
По его информации, танкер в момент обстрела находился в 78 морских милях к северу от города Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
«Все члены экипажа в безопасности. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Минувшим вечером центр сообщил о нападении на сухогруз у берегов Ирана — к западу от порта Сирик. Судам, проходящим через этот район, было рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO.
4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», в ходе которой будет обеспечено сопровождение торговых судов, заблокированных в Персидском заливе из-за перекрытия Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что эта операция США будет нарушением режима прекращения огня.
