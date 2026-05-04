Иран ответил на намерение США вмешаться в судоходство в Ормузском проливе

Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.
«Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», — написал он.
Накануне американский президент Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», согласно которой Вашингтон обеспечит сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива.
Американский президент объяснил это тем, что застрявшие суда являются «всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями» и на некоторых из них уже заканчивается продовольствие.
Хоть Трамп и отметил ведущиеся переговоры между странами, которые, по его словам, могут завершиться позитивно, президент США добавил, что в случае вмешательства готов применить силу.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что для реализации операции в Ормузский пролив будут направлены эсминцы с управляемыми ракетами, самолеты и 15 тыс. солдат.
