Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран ответил на намерение США вмешаться в судоходство в Ормузском проливе

Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.

Источник: РБК

Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.

«Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», — написал он.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», согласно которой Вашингтон обеспечит сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива.

Американский президент объяснил это тем, что застрявшие суда являются «всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями» и на некоторых из них уже заканчивается продовольствие.

Хоть Трамп и отметил ведущиеся переговоры между странами, которые, по его словам, могут завершиться позитивно, президент США добавил, что в случае вмешательства готов применить силу.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что для реализации операции в Ормузский пролив будут направлены эсминцы с управляемыми ракетами, самолеты и 15 тыс. солдат.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше