МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

По мнению дипломата, такие ЧП могут назвать поводом для «вбросов о загрязнении окружающей среды». «Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать… вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом “зоны безопасности”», — сказал господин Булатов в интервью «РИА Новости».