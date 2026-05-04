СМИ: в Европе опасаются усиления давления Трампа на НАТО и Европу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Европе опасаются, что в случае слабых результатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США американских лидер Дональд Трамп может усилить давление на НАТО и Европу и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии следующих президентских выборов в США, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в европейской сфере обороны.
«Если республиканцы покажут слабые результаты на промежуточных выборах в ноябре, Трамп может попытаться отыграться, усилив давление на своих “объектах неприязни” — НАТО и Европе — и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году», — приводит издание слова чиновника.
Как отметил чиновник, «существует риск еще более серьезного поворота» в позиции Вашингтона по отношению к НАТО из-за внутриполитической обстановки в США.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Ранее Пентагон сообщил, что США выведут 5 тысяч военных из Германии в течение 6−12 месяцев.