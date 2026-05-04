МИД заявил о насильной выдаче паспортов США детям российских дипломатов

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США “права почвы”», — написала она в своей статье «Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!», опубликованной в газете «Ведомости».
Она описала ситуацию, в которой работающему в США дипломату поступил звонок от сотрудника Госдепа с сообщением о том, что его несовершеннолетний сын является гражданином США. На возражение о том, что заявление на гражданство не подавалось, собеседник ответил, что паспорт был оформлен автоматически — по факту рождения и «помимо его воли».
Подобные инциденты, по словам Захаровой, являются актом давления на российский персонал и ухудшают «и без того хворающие российско-американские отношения».
Более того, они свидетельствуют о том, что сотрудники администрации «занимаются интригами» за спиной Трампа, демонстрируя противоречивый подход к миграционной политике: одним США отказывают даже при желании получить документы, а другим гражданство «впихивают насильно».
Захарова указала, что Москва не признает навязывания американского гражданства россиянам и будет требовать от американской стороны подтверждения, что ребенок не находится под юрисдикцией США.