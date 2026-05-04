Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД заявил о насильной выдаче паспортов США детям российских дипломатов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа насильственно выдает американское гражданство детям российских дипломатов, никогда не подававшим заявлений на получение паспорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США “права почвы”», — написала она в своей статье «Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!», опубликованной в газете «Ведомости».

Она описала ситуацию, в которой работающему в США дипломату поступил звонок от сотрудника Госдепа с сообщением о том, что его несовершеннолетний сын является гражданином США. На возражение о том, что заявление на гражданство не подавалось, собеседник ответил, что паспорт был оформлен автоматически — по факту рождения и «помимо его воли».

Подобные инциденты, по словам Захаровой, являются актом давления на российский персонал и ухудшают «и без того хворающие российско-американские отношения».

Более того, они свидетельствуют о том, что сотрудники администрации «занимаются интригами» за спиной Трампа, демонстрируя противоречивый подход к миграционной политике: одним США отказывают даже при желании получить документы, а другим гражданство «впихивают насильно».

Захарова указала, что Москва не признает навязывания американского гражданства россиянам и будет требовать от американской стороны подтверждения, что ребенок не находится под юрисдикцией США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше