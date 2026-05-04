В Красноярске задержали гендиректора Красмаша

Александр Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Красноярске. В 1993 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию (сейчас Университет Решетнева). Гаврилов с С 1993 по 2005 год руководил различными коммерческими структурами. С 2005 года начал работу на Красмаше в качестве начальника бюро внутреннего аудита. Согласно открытым данным в Сети, должность генерального директора Красмаша Гаврилов занял в 2018 году.