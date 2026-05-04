В Красноярске задержали гендиректора Красмаша

В Красноярске задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова, сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник. «РИА Новости» пишет, что Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска.
«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска», — приводит «РИА Новости» слова источника.
О задержании Гаврилова со ссылкой на собственные источники накануне сообщил депутат красноярского горсовета Иван Петров. По его информации, следователи работали на территории завода две недели, а поводом для уголовного дела в отношении гендиректора оборонного предприятия стала взятка в размере 3 млн руб.
РБК обратился за комментарием в МВД, СК, УФСБ по региону, направил запрос в АО «Красмаш».
Основной вид деятельности АО «Красмаш» — производство межконтинентальных баллистических ракет. Согласно данным арбитражных дел компании, за последние три года Красмаш становился ответчиком 116 раз на совокупную сумму около 119 млрд руб.
Предприятие занимается созданием всех видов производства и технологий, необходимых для ракетно-космической продукции. В частности, на сайте предприятия указано, что специалисты "Красмаша занимаются обработкой титана и титановых сплавов для медицинской техники.
Александр Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Красноярске. В 1993 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию (сейчас Университет Решетнева). Гаврилов с С 1993 по 2005 год руководил различными коммерческими структурами. С 2005 года начал работу на Красмаше в качестве начальника бюро внутреннего аудита. Согласно открытым данным в Сети, должность генерального директора Красмаша Гаврилов занял в 2018 году.
