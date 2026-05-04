Глава Еврокомиссии ушла от ответа — вопрос о войсках США проигнорирован

Журналисты задали главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос о намерении США сократить военное присутствие в Германии, однако ответа не последовало. Ситуация произошла на саммите Европейского политического сообщества в Армении.

Фон дер Ляйен сообщила, что ключевыми темами встречи станут энергетическая и военная безопасность. По ее словам, вопрос обороны займет второе место после энергобезопасности, при этом Европе требуется больше самостоятельности в сфере безопасности.

После этого она не стала комментировать тему сокращения американского контингента. В ответ на уточняющие вопросы глава Еврокомиссии ограничилась жестом и продолжила движение по красной дорожке.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении уменьшить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек. Речь идет примерно о 12% от общего контингента, который насчитывает около 38 тысяч военнослужащих и остается крупнейшим для США в Европе.

