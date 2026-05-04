В Ростовской области уничтожены около 20 БПЛА противника

В ночь на 4 мая в Ростовской области подразделениями ПВО уничтожены около 20 беспилотников самолетного типа.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, атаке БПЛА подверглись шесть районов области: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил глава региона.
