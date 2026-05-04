Axios узнал о директивах ВМС США по операции в Ормузском проливе

Анонсированная Вашингтоном операция в Ормузском проливе не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Один из собеседников издания утонил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости» — это может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив.
Источники указали, что США также предоставят коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», в ходе которой будет обеспечиваться сопровождение торговых судов, заблокированных в Персидском заливе из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном.
По словам Трампа, его администрация получила обращения от стран, нуждающиеся в помощи для освобождения кораблей, и Соединенные Штаты будут вынуждены применить силу, если столкнутся с внешним вмешательством.
Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрахим Азизи заявил, что эта операция США будет нарушением режима прекращения огня.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».