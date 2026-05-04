США отправят эсминцы, самолеты и 15 тыс. солдат в Ормузский пролив

Военная поддержка США в рамках операции «Свобода» в Ормузском проливе будет включать в себя отправку эсминцев с управляемыми ракетами, самолетов и 15 тыс. солдат, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
В сообщении указывается, что миссия будет направлена на поддержку торговых судов, стремящихся свободно проходить по важнейшему международному торговому коридору.
«Наша поддержка этой оборонительной миссии крайне важна для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем морскую блокаду», — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
Накануне, 3 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Операцию он назвал «проектом Свобода», его реализация начнется утром в понедельник, 4 мая.
После начала войны в Иране Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива и начал его минирование. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
12 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива. Как заявлял Пентагон, за первые двое суток ограничений по проливу не прошло ни единого судна, включая иранские минные корабли.
В конце апреля Трамп приказал ВМС США открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории Ормузского пролива. Министр обороны США Пит Хегсет позднее добавил, что, если Иран сбросит еще больше мин в Ормузском проливе, США будут рассматривать это как нарушение режима прекращения огня.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ввели маршруты для прохода через Ормузский пролив. В формировании указали, что в связи с наличием в акватории мин судам необходимо координировать свое передвижение с КСИР.
