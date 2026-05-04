Бессент заявил, что Иран может начать закрывать свои нефтяные скважины

Министр отметил, что США продолжают «душить иранский режим», усиливая финансовое давление, блокируя морские пути и замораживая активы. Также, по его словам, цены на нефть могут снизиться, когда на рынке появится больше нефти не из Ирана.
Бессент добавил, что президент США Дональд Трамп приказал Минфину применить «экономическую ярость» в отношении Ирана. По его словам, США внимательно следят за финансовыми сетями, офшорными активами и любыми попытками перевести деньги в Иран для поддержки КСИР.
«Последние 12 месяцев мы бежали марафон, а теперь мчимся к финишной черте… Мы душим режим, а он не в состоянии платить своим солдатам», — заявил он.
После начала войны в Иране Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива и начал его минирование. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. 14 апреля центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов.
В конце апреля Скотт Бессент заявил, что США конфисковали иранскую криптовалюту почти на $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость».
Министр отмечал, что кампания по оказанию давления на Иран, начатая в марте 2025 года по указу Дональда Трампа, уже привела к обвалу риала и глубокому экономическому кризису в стране.
Днем ранее газета WSJ рассказала, что иранцы уже ощущают на себе последствия спада в экономике страны из-за войны. По предварительным оценкам Министерства труда и социального обеспечения Ирана, война оставила без работы около миллиона человек напрямую и еще миллион косвенно.
28 апреля Бессент заявил, что из-за американской блокады иранских портов и судов нефтяная добыча Ирана «скоро рухнет» и следующий шаг США — дефицит бензина в этой стране.
