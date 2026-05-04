США передали захваченное иранское судно Пакистану

Капитан ВМС США Тим Хокинс заявил, что судно возвращается первоначальному владельцу.

Источник: РБК

Захваченное при попытке прорвать американскую блокаду в Ормузском проливе иранское судно и экипаж были переданы Пакистану, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США капитана Тима Хокинса.

«Сегодня Вооруженные силы США завершили передачу 22 членов экипажа судна Touska в Пакистан для репатриации. Еще шесть пассажиров были переданы в одну из стран региона для репатриации на прошлой неделе», — заявил Хокинс.

Капитан ВМС США отметил, что судно Touska возвращается первоначальному владельцу.

19 апреля грузовое судно Touska под иранским флагом попыталось прорваться через морскую блокаду США в Оманском заливе. После предупреждения от американских военных и отказа остановиться оно было атаковано.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что судно направлялось в порт в городе Бандар-Аббас. Удар, нанесенный ВМС США, повредил машинное отделение, выведя из строя двигатель.

После захвата Touska, представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран готовит ответные меры, назвав произошедшее «вооруженным пиратством США».

После введения американской блокады, в Пентагоне сообщили, что за первые 48 часов ни одному судну не удалось через нее прорваться.

