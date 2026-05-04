Великобритания сообщила о планах присоединиться к кредиту ЕС для Украины

Великобритания намерена начать переговоры о присоединении к программе кредитной поддержки Украины на €90 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Кира Стармера.

Источник: РБК

Великобритания намерена начать переговоры о присоединении к программе кредитной поддержки Украины на €90 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Кира Стармера.

О соответствующих планах Лондон планирует объявить 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«В понедельник [4 мая] на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении, как ожидается, Великобритания заявит о желании сотрудничать с ЕС для оказания поддержки Украине в получении военного оборудования», — говорится в публикации.

Евросоюз одобрил выделение кредита Украине после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение предоставить финансирование еще в конце прошлого года, но Венгрия блокировала заем на фоне приостановки поставок нефти.

Первые транши средств ожидаются в мае—июне этого года.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания может присоединиться к программе кредитной поддержки Украины, если согласится участвовать в покрытии расходов по заимствованиям ЕС.

В этом случае британские компании получат более широкий доступ к контрактам на поставки военной продукции Киеву, финансируемым за счет кредита.

