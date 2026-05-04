«Знаменитая британская школа дизайна»: Захарова оценила «лук» Карла III

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале раскритиковала костюм британского короля Карла III на фото с американским президентом Дональдом Трампом. В своем Telegram-канале она иронично прокомментировала образ монарха, назвав его «модным великолепием».
Дипломат связала оперативное удаление фотографий с британским королем в мятом костюме из поисковой выдачи картинок с внешним видом Карла III.
«Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна. Кстати, за 2 дня модерация в Яндекс-картинки убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк, куда пониже. Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах “лук”, найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно», — написала дипломат, сопроводив пост скобочкой.
Ранее Politico заявило, что в своем выступлении перед Конгрессом США Карл III допустил ряд завуалированных высказываний, которые можно расценить как своего рода «вызов» президенту Трампу.