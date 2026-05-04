WSJ: решение Трампа говорит о разрядке отношений с Путиным

Решение США не размещать батальон для эксплуатации крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых ракет Dark Eagle в ФРГ можно трактовать как свидетельство разрядки напряженности между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, следует из публикации Wall Street Journal.
Как говорится в публикации, план разместить батальон был разработан в период президентства в США Джо Байден и позиционировался как попытка якобы удержать Россию от нападения на Североатлантический альянс в связи с украинским конфликтом.
Авторы говорят, что решение было принято после приостановки нефтяных санкций против России.
Путин и Трамп недавно провели телефонный разговор. В частности, Путин высказал американскому коллеге поддержки в связи с попыткой покушения, которой подвергся президент США.
