Axios: США не будут сопровождать суда во время операции в Ормузском проливе

Президент Дональд Трамп анонсировал «Проект Свобода» 3 мая. По его словам, Вашингтон попросили об этом многие страны мира. Центральное командование ВС США уточнило, что в операции будут задействованы эсминцы, авиация и около 15 тыс. военнослужащих. Глава иранской комиссии нацбезопасности Эбрахим Азизи говорил, что любое подобное вмешательство в судоходство в Ормузском проливе нарушит перемирие.