Председатель Верховного суда Дагестана Щукин ушел в отставку

Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин ушел в почетную отставку. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий», — уточнили в пресс-службе.

30 апреля президент России Владимир Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов, чьи полномочия истекают в сентябре, отправится в отставку. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Глава государства поддержал его кандидатуру.

Господин Щукин — выпускник Нижегородского государственного университета. Работал в юридической сфере региона, дослужился до заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году был назначен на пост председателя Верховного суда Дагестана.

Подробности — в материале «Ъ» «Дагестану готовят тандем».

