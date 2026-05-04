Эмиратские нефтяники прокомментировали решение ОАЭ покинуть ОПЕК

Руководитель эмиратской государственной нефтяной компании ADNOC Мухаммад Аль Нахайян заявил, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ не направлено против других государств.

Как заявил Аль Нахайян, решение выйти из ОПЕК отвечает экономическим интересам ОАЭ.

Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели 28 апреля заявила о решении страны покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Политик сказала, что решение является стратегическим и продиктовано долгосрочным экономическим видением.

В мае сообщалось, что семь ведущих государств ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти в июне на 188 тысяч б/с по сравнению с майским уровнем.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше