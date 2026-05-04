Председатель Верховного суда Дагестана ушел в отставку — полномочия прекращены

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий председателя Верховного суда республики Дагестан. Решение принято в связи с уходом в почетную отставку.

Щукин ранее рассматривался в числе кандидатов на пост главы республики. Его кандидатуру предложили представители руководства региона на фоне предстоящего завершения полномочий действующего руководителя Сергея Меликова в сентябре.

30 апреля в Кремле прошло совещание с участием депутатов и руководства Дагестана, где обсуждалась смена главы региона. Президент Владимир Путин сообщил, что Меликов перейдет на другую работу, и отметил необходимость учитывать мнение представителей республики при выборе кандидатов.

В ходе встречи прозвучали предложения назначить Щукина руководителем региона, а Магомеда Рамазанова — председателем правительства. Обе кандидатуры получили поддержку.

Обсуждение прошло в расширенном формате с участием депутатского корпуса, что отличается от прежней практики назначения временно исполняющих обязанности после личной встречи главы государства с кандидатом.

