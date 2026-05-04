Отдельные страны отказали словацкому правительственному самолету в пролете над своей территорией, тогда как другие одобрили такой маршрут. Этот эпизод, как отмечается, показал отсутствие единого подхода к отношениям с Россией.
В публикации говорится, что часть европейских лидеров выступает за сохранение каналов взаимодействия, связывая это с мирными инициативами и вопросами энергетической безопасности. Другие страны, напротив, считают подобные визиты фактором, подрывающим единство блока.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что на празднование Дня Победы в Москву прибудут зарубежные гости, включая Фицо. Премьер Словакии планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и не намерен участвовать в параде.
