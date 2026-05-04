Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины допустили заморозку конфликта — без признания территорий

Украинские власти обсуждают вариант завершения конфликта через остановку боевых действий по линии соприкосновения.

Украинские власти обсуждают вариант завершения конфликта через остановку боевых действий по линии соприкосновения. Такой подход не предполагает юридического признания утраченных территорий и допускает возможность вступления страны в ЕС.

По данным собеседников «РБК-Украина», подобная позиция существует на Банковой, однако не является единой для всех. Отмечается, что компромисс в связке с евроинтеграцией может быть принят обществом и повлиять на дальнейшие политические решения.

Источники также указывают, что включение темы вступления в ЕС в рамки более широкой договоренности может ускорить соответствующий процесс. При этом переговоры, по их оценке, остаются в тупике из-за разногласий по вопросу контроля над территориями Донбасса.

Собеседники в украинской власти и дипломатических кругах не исключают попыток со стороны США добиться уступок в обмен на смягчение санкционного режима.

В конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о готовности к прекращению огня по текущей линии соприкосновения. Позднее в офисе президента Украины сообщили о наличии решения по Донбассу, которое не предполагает территориальных уступок.

В апреле в украинском МИД заявили, что ближайшие месяцы рассматриваются как период для возможного прекращения боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что споры сторон по территориальному вопросу связаны с частью Донецкой народной республики.

Читайте также: Туск отверг перемирие ко Дню Победы — назвал абсурдом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше