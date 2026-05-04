Власти Украины допустили заморозку конфликта — без признания территорий

Украинские власти обсуждают вариант завершения конфликта через остановку боевых действий по линии соприкосновения. Такой подход не предполагает юридического признания утраченных территорий и допускает возможность вступления страны в ЕС.
По данным собеседников «РБК-Украина», подобная позиция существует на Банковой, однако не является единой для всех. Отмечается, что компромисс в связке с евроинтеграцией может быть принят обществом и повлиять на дальнейшие политические решения.
Источники также указывают, что включение темы вступления в ЕС в рамки более широкой договоренности может ускорить соответствующий процесс. При этом переговоры, по их оценке, остаются в тупике из-за разногласий по вопросу контроля над территориями Донбасса.
Собеседники в украинской власти и дипломатических кругах не исключают попыток со стороны США добиться уступок в обмен на смягчение санкционного режима.
В конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о готовности к прекращению огня по текущей линии соприкосновения. Позднее в офисе президента Украины сообщили о наличии решения по Донбассу, которое не предполагает территориальных уступок.
В апреле в украинском МИД заявили, что ближайшие месяцы рассматриваются как период для возможного прекращения боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что споры сторон по территориальному вопросу связаны с частью Донецкой народной республики.
Читайте также: Туск отверг перемирие ко Дню Победы — назвал абсурдом.