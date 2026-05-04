«Единая Россия» проводит субботники по благоустройству памятных мест в преддверии Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках акции «Всероссийский субботник» депутаты всех уровней, партийцы, участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» совместно с жителями провели субботники на памятных местах и мемориальных объектах и привели в порядок индивидуальные захоронения, мемориальные комплексы, памятники, стелы, мемориальные доски и обелиски.
В Сосновоборске депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов вместе с главой округа Алексеем Кудрявцевым, депутатами фракции «Единая Россия», молодежью города привели в порядок Аллею боевой и воинской славы. В акции участие приняли более 100 человек.
«Совместили приятное с полезным. Привели в порядок Аллею Славы в преддверии Дня Победы и обсудили насущные вопросы и задачи округа», — поделился Александр Дроздов.
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края провели субботник в Гвардейском парке, убрали мусор, прошлогоднюю листву, привели в порядок дорожки и газоны. Спикер Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко назвал субботник доброй традицией, которая объединяет людей: «Такие акции заряжают энергией, позволяют пообщаться в неформальной обстановке и, главное, делают Красноярск чище и комфортнее для жителей».
Инициаторами весеннего субботника в Зеленогорске выступили Совет депутатов, члены партии «Единая Россия», прихожане Собора преподобного Серафима Саровского и активисты группы «Забвению нет». Участники акции убирали территорию Орловского кладбища, на котором последние захоронения датируются 1970‑ми годами.
«Это кладбище самое старое в нашем городе и нуждается в постоянном уходе и заботе. Постепенно совместно с прихожанами Собора во имя преподобного Серафима Саровского наводим здесь порядок. Этот субботник — не просто уборка, а важный вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и первостроителях города», — отметил глава города Вадим Терентьев.
В посёлке Хабайдак Манско-Уярского муниципального округа работники культуры, партийцы и активисты провели уборку и украшение зданий и памятника ветеранам Великой Отечественной войны к празднику Победы.
Партийный актив Центрального и Октябрьского районов Красноярска очистили территории памятника «Журавли моей памяти» и памятника воинам Великой Отечественой войны у Красноряского завода лесного машиностроения от мусора.
Отметим, сохранение исторической памяти является одним из важных направлений народной программы и партийного проекта «Историческая память».