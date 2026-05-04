Гражданин США возглавил Авиационную администрацию Казахстана

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Главным исполнительным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» назначен Майкл Дэниел, сообщил Минтранс.
Майкл Дэниел — гражданин США, выпускник Аэрокосмического университета Эмбри-Риддл. За его плечами более 40 лет опыта в сфере гражданской авиации, отметили в ведомстве.
«Профессиональную деятельность начал в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики. Имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке, Вашингтоне», — сообщили в министерстве.
Также Дэниел вел надзор за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности в Пекине и Сингапуре.
Одной из его главных задач станет открытие прямых авиарейсов из Казахстана в США, заявил Минтранс.
Авиационная администрация Казахстана осуществляет технический контроль и надзор за деятельностью отрасли гражданской авиации в области обеспечения безопасности полетов.