Гражданин США возглавил Авиационную администрацию Казахстана

Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых авиарейсов в Соединенные Штаты.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Главным исполнительным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» назначен Майкл Дэниел, сообщил Минтранс.

Майкл Дэниел — гражданин США, выпускник Аэрокосмического университета Эмбри-Риддл. За его плечами более 40 лет опыта в сфере гражданской авиации, отметили в ведомстве.

«Профессиональную деятельность начал в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики. Имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке, Вашингтоне», — сообщили в министерстве.

Также Дэниел вел надзор за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности в Пекине и Сингапуре.

Одной из его главных задач станет открытие прямых авиарейсов из Казахстана в США, заявил Минтранс.

Авиационная администрация Казахстана осуществляет технический контроль и надзор за деятельностью отрасли гражданской авиации в области обеспечения безопасности полетов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше