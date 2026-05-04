Представитель МИД РФ высмеяла костюм Карла III — реакция на встречу с Трампом

Карл III прибыл в США с визитом в начале недели. На следующий день он выступил перед конгрессом — это первое обращение представителя британской королевской семьи к обеим палатам с 1991 года, когда с речью выступала королева Елизавета II. В ходе выступления король отметил, что мировая ситуация изменилась и стала более нестабильной по сравнению с началом 1990-х годов.