Представитель МИД РФ высмеяла костюм Карла III — реакция на встречу с Трампом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внешний вид короля Великобритании Карла III во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она сделала ироничное замечание о костюме британского монарха.

Захарова опубликовала совместное фото лидеров и отметила, что наряд короля выглядит неаккуратно. В своей записи она упомянула «знаменитую британскую школу дизайна», сопровождая комментарий иронией.

Она также заявила, что изображения с этой встречи перестали находиться на первых позициях в сервисе поиска картинок, несмотря на недавний характер переговоров.

Карл III прибыл в США с визитом в начале недели. На следующий день он выступил перед конгрессом — это первое обращение представителя британской королевской семьи к обеим палатам с 1991 года, когда с речью выступала королева Елизавета II. В ходе выступления король отметил, что мировая ситуация изменилась и стала более нестабильной по сравнению с началом 1990-х годов.

