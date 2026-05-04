Представитель МИД РФ высмеяла костюм Карла III — реакция на встречу с Трампом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внешний вид короля Великобритании Карла III во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она сделала ироничное замечание о костюме британского монарха.
Захарова опубликовала совместное фото лидеров и отметила, что наряд короля выглядит неаккуратно. В своей записи она упомянула «знаменитую британскую школу дизайна», сопровождая комментарий иронией.
Она также заявила, что изображения с этой встречи перестали находиться на первых позициях в сервисе поиска картинок, несмотря на недавний характер переговоров.
Карл III прибыл в США с визитом в начале недели. На следующий день он выступил перед конгрессом — это первое обращение представителя британской королевской семьи к обеим палатам с 1991 года, когда с речью выступала королева Елизавета II. В ходе выступления король отметил, что мировая ситуация изменилась и стала более нестабильной по сравнению с началом 1990-х годов.
