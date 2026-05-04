Зачем Трамп выводит войска США из ФРГ и к чему это приведет

Последствия вывода американского контингента из Германии
О намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских военных Дональд Трамп объявил 3 мая. До этого официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял о решении вывести 5 тыс. военнослужащих США из ФРГ в течение года.
Издание Financial Times опубликовало мнение авторитетных источников, которые утверждают, что вывод контингента США с воинской базы в Германии приведет к тому, что Вашингтон не будет развертывать в ФРГ дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, и, возможно, откажется от размещения в Германии батальона с дальнобойными орудиями вопреки принятому ранее решению администрации Джо Байдена.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Штаты не планируют размещать крылатые ракеты Tomahawk на территории ФРГ. По его словам, данное решение не связано с его критикой в адрес американского президента Дональда Трампа относительно военного конфликта с Ираном.
В эфире общественной телерадиокомпании ARD Мерц отметил, что в настоящее время у США недостаточно вооружения. По его мнению, существует объективная невозможность поставок таких систем вооружения.
Заявление американцев о сокращении контингента военнослужащих в Европе и отказе от развертывания дальнобойных ракет уже вызвало негативную реакцию в европейских странах.
Организация военной безопасности и обороны Европы с учетом сокращения вклада США станет одной из тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване, который состоится
По данным аналитиков издания, гарантий, что вывод контингента действительно состоится, нет.
«Предыдущая попытка Трампа вывести войска из Германии в 2020 году была заблокирована законодательным актом, и последний указ, вероятно, столкнётся с аналогичным сопротивлением в Конгрессе. И хотя Трамп угрожал ввести множество ограничительных торговых мер в отношении других стран, лишь очень немногие из этих угроз действительно воплощаются в жизнь», — цитирует «Лента.ру» материал Bloomberg.
Мнения и прогнозы экспертов
Старший научный сотрудник отдела военно‑политических исследований ИСКРАН Игорь Шкробтак в беседе с «Ведомостями» уточнил, что сокращение воинского контингента на пять тысяч человек нельзя назвать существенным. По мнению эксперта, США позднее компенсируют вывод войск наращиванием численности американских бойцов в других странах. Кроме того, политолог полагает, что решение Трампа натолкнется на отказ Конгресса, который не согласует такое решение.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов назвал заявления американского президента о выводе войск следованием тренду на переориентацию военных ресурсов на сдерживание Китая. В разговоре с «Ведомостями» эксперт допустил, что Белый дом, выведя воинский контингент из Германии, может увеличить свои войска в другой стране Европы — например, в Польше.
«На самом деле Штаты рассчитывают сократить задействованные ресурсы в Европе и направить эти ресурсы на создание инфраструктуры сдерживания Китая. Полностью американцы выводить войска из Европы не будут, они там оставят контингент, но для того, чтобы контролировать Европу», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
По прогнозу американиста, бойцов из Германии передислоцируют в Японию, Таиланд, Южную Корею или Индию, где Пентагон формирует инфраструктуру сдерживания Китая для ведения холодной войны.
Политолог‑американист Малек Дудаков подчеркнул, что даже вывод одной бригады американских бойцов из Европы сведет численность контингента Пентагона к довоенным значениям. Он добавил, что параллельно с сокращением военнослужащих Белый дом способен активизировать торговую войну с европейскими союзниками: Трамп пообещал повысить тарифы на ввоз продукции европейского автопрома с 15 до 25%.
«Евробюрократия изучает варианты ответных мер, которые ударят уже по американскому экспорту. Белый дом точно не получит обещанные европейские инвестиции. Возможна и продажа американских гособлигаций, что станет серьезным вызовом для США. Ведь они уже потеряли крупных инвесторов в лице монархий Залива. Долговой кризис будет усугубляться», — такой прогноз эксперт представил на своем канале в Telegram.
По его словам, Трамп откажется размещать в Германии батальон дальнобойного огня, вооруженный гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle, задержит поставки батарей Patriot или ракет PAC‑3, а также комплексов HIMARS и NASAMS. Это в конечном итоге убедит европейских политиков, что пора отказываться от помощи американского ВПК и усиливать свои возможности, пишет Дудаков.