Зачем Трамп выводит войска США из ФРГ и к чему это приведет

Американский президент Дональд Трамп принял решение сократить американский военный контингент в Германии, который сейчас составляет около 35 тыс. бойцов. Вывод войск, согласно заявлению представителя Пентагона Шона Парнелла, будет производиться в течение года. Причиной уменьшения контингента в США назвали «требования театра военных действий», при этом решение о выводе войск было принято на фоне отказа ФРГ поддержать США во время операции в Иране. Рассказываем, что означают планы главы Белого дома вывести войска из Германии, а также о прогнозах экспертов о последствиях такого решения.