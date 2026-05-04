Глава Еврокомиссии обошла тему Украины — назвала другие приоритеты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила приоритеты восьмого саммита Европейского политического сообщества в Армении, не включив в них тему поддержки Украины. Основными направлениями она назвала энергетику, безопасность и цепочки поставок.
По ее словам, обсуждение европейского сотрудничества сосредоточится на трех блоках. Речь идет о развитии энергетики, укреплении обороны и безопасности, а также обеспечении устойчивых логистических связей.
Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость усиления оборонного потенциала Европы. Она отметила наличие значительных ресурсов для инвестиций и указала на необходимость ускорения производства военной продукции.
Трансляция прибытия лидеров на встречу велась на официальной площадке Еврокомиссии.
