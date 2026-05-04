Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

Макрон: Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов в Ормузе.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Франция не будет принимать участие в операции США по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.

«Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными», — заявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества.

При этом французский лидер призвал к согласованному Ираном и США открытию Ормузского пролива. По словам Макрона, только согласованная позиция Тегерана и Вашингтона позволит обеспечить устойчивое возобновление трафика судов в проливе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

