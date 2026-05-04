Экс-премьер Украины Азаров предрёк Венгрии роль «серой мышки» в ЕС

Накануне выборов Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины «Ощадбанка». В них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании банковских сотрудников. Виктор Орбан заявил, что деньги пока останутся под контролем венгерских властей. Самих инкассаторов отпустили на Украину. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями.