WP: рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордных 62%

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу газеты The Washington Post.
Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока Трампа. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана (66% против и 33% за).
Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. Так, 76% респондентов пожаловались на дороговизну жизни. При этом положительно оценивают работу президента в сфере миграционной политики 45% опрошенных.
Опрос проводился