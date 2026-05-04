WP: рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордных 62%

Газета также отмечает, что 76% респондентов пожаловались на дороговизну жизни.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордных 62%. Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу газеты The Washington Post.

Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока Трампа. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана (66% против и 33% за).

Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. Так, 76% респондентов пожаловались на дороговизну жизни. При этом положительно оценивают работу президента в сфере миграционной политики 45% опрошенных.

Опрос проводился 24—28 апреля. В нем приняли участие более 2,5 тыс. человек.

