Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны НАТО начали активнее помогать США по Ирану, заявил Рютте

Рютте: союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую поддержку к Ирану.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую и иную поддержку в район конфликта вокруг Ирана, сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который принимает участие в 8-м по счету саммите европейского политического сообщества в Армении.

«Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу», — сказал он журналистам.

По словам генсека, европейские страны «поняли послание Трампа». «Мы видим, что все эти страны сейчас участвуют в двусторонних соглашениях с США, обеспечивая выполнение их запросов на размещение на базах и всей необходимой логистической поддержке», — сказал он.

Рютте также указал, что решение Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии стало «разочарованием позицией европейских союзников по Ирану».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше