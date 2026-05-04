Страны НАТО начали активнее помогать США по Ирану, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую и иную поддержку в район конфликта вокруг Ирана, сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который принимает участие в 8-м по счету саммите европейского политического сообщества в Армении.
«Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу», — сказал он журналистам.
По словам генсека, европейские страны «поняли послание Трампа». «Мы видим, что все эти страны сейчас участвуют в двусторонних соглашениях с США, обеспечивая выполнение их запросов на размещение на базах и всей необходимой логистической поддержке», — сказал он.
Рютте также указал, что решение Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии стало «разочарованием позицией европейских союзников по Ирану».