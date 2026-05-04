Новосибирск и Луганск в межпарламентском взаимодействии

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко поставили подписи в документе, определяющем взаимное стремление к установлению и развитию межпарламентских связей. Учитывая изменения федерального законодательства и современную практику взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, придавая высокую значимость информационной открытости, руководители органов власти обозначили основные направления взаимодействия. Это совершенствование законодательства и законотворческого процесса, мониторинг правоприменения, усиление мер парламентского контроля за исполнением законов Новосибирской области и законов Луганской Народной Республики.