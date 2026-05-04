Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск и Луганск в межпарламентском взаимодействии

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Новосибирской области и Народным Советом Луганской Народной Республики.

Источник: НИА Красноярск

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Новосибирской области и Народным Советом Луганской Народной Республики.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко поставили подписи в документе, определяющем взаимное стремление к установлению и развитию межпарламентских связей. Учитывая изменения федерального законодательства и современную практику взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, придавая высокую значимость информационной открытости, руководители органов власти обозначили основные направления взаимодействия. Это совершенствование законодательства и законотворческого процесса, мониторинг правоприменения, усиление мер парламентского контроля за исполнением законов Новосибирской области и законов Луганской Народной Республики.

Основными формами сотрудничества в Соглашении обозначены мониторинг законотворчества, обмен опытом по совершенствованию деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обмен проектами нормативных правовых актов и методическими материалами. Стороны договорились о координации деятельности в подготовке и внесении проектов федеральных законов, проведении совместных конференций, обмене официальными делегациями.

В рамках сотрудничества выделено десять тематических направлений взаимодействия. Первым пунктом указана защита прав и свобод человека и гражданина. Подразумевается также обмен опытом в сферах укрепления законности и правопорядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и рационального природопользования, обеспечения социально-экономического и инновационного развития.

Новый этап в развитии межпарламентского сотрудничества призван содействовать установлению и развитию непосредственного взаимодействия и деловых контактов между депутатами, депутатскими объединениями, постоянными и временными органами и аппаратами регионов.

16+