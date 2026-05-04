На форуме в Санкт-Петербурге Башкирия подпишет соглашения с Узбекистаном

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Источник: пресс-служба Главы РБ

Башкирия планирует подписать ряд взаимовыгодных соглашений с Республикой Узбекистан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Глава Башкирии сообщил на еженедельном оперативном совещании правительства в понедельник.

Радий Хабиров отметил, что определенные договоренности по сотрудничеству были достигнуты в ходе его недавнего визита в Ташкент и на ВКС с представителями Узбекистана сегодня утром.

Руководитель региона подчеркнул, что Узбекистан на форуме будет представлен на самом высоком уровне, планируется визит президента республики Шавката Мирзиёева.

«Подготовкой надо заняться уже сейчас», — сказал он.

Справка

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдёт с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших деловых событий года, которое традиционно становится площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом.