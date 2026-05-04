Американист спрогнозировал «электоральное землетрясение» в США

Американист рассказывает, что эмигранты-кубинцы начали «делить шкуру неубитого медведя» и готовить реформы на острове, включая проведение выборов и приход оппозиции к власти. При этом как устроить смену режима, они не знают, отмечает Дудаков, напоминая, что тактика экономической блокады острова не вызвала ни массовых протестов, ни падения режима.
Военные ресурсы США нынче сконцентрированы на Ближнем Востоке, второй конфликт Пентагон не потянет. Он и Ормуз разблокировать не может. Да и операция по высадке на Кубе может привести даже к большим потерям американских военных, чем штурм острова Харк.
Бойкот со стороны кубинских избирателей в преддверии выборов в Конгресс способен нанести Республиканской партии сокрушительный удар, считает политолог, так как во Флориде этот электорат насчитывает около 1,6 млн человек.
Рейтинги республиканцев и так падают, они рискуют потерять обе палаты Конгресса. Так что перед выборами им придется повышать явку среди кубинцев в отчаянных попытках давления на Гавану.
Ранее Боливарианский альянс для народов Америки раскритиковал заявления Вашингтона о возможном военном вмешательстве на Кубе. Организация призвала мировое сообщество дать отпор угрозе применения силы против островного государства и обратилась к американским властям с требованием перейти к диалогу на основе Устава ООН, уважая суверенитет и независимость Кубы.