Американист спрогнозировал «электоральное землетрясение» в США

Кубинская диаспора отворачивается от президента США Дональда Трампа, пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Проживающие во Флориде кубинцы (примерно 7% населения штата) требуют от Белого дома как можно быстрее начать операцию по смене режима на острове, сообщает он со ссылкой на материал издания Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американист рассказывает, что эмигранты-кубинцы начали «делить шкуру неубитого медведя» и готовить реформы на острове, включая проведение выборов и приход оппозиции к власти. При этом как устроить смену режима, они не знают, отмечает Дудаков, напоминая, что тактика экономической блокады острова не вызвала ни массовых протестов, ни падения режима.

Военные ресурсы США нынче сконцентрированы на Ближнем Востоке, второй конфликт Пентагон не потянет. Он и Ормуз разблокировать не может. Да и операция по высадке на Кубе может привести даже к большим потерям американских военных, чем штурм острова Харк.

Малек Дудаков
политолог

Политолог также обращает внимание, что главный лоббист давления на Кубу — госсекретарь США Марко Рубио — отходит от политики и переключается на тему экономических реформ. По словам Дудакова, кубинской диаспоре, желающей вернуться на родину и прийти там к власти, это «очень сильно не нравится».

Бойкот со стороны кубинских избирателей в преддверии выборов в Конгресс способен нанести Республиканской партии сокрушительный удар, считает политолог, так как во Флориде этот электорат насчитывает около 1,6 млн человек.

Рейтинги республиканцев и так падают, они рискуют потерять обе палаты Конгресса. Так что перед выборами им придется повышать явку среди кубинцев в отчаянных попытках давления на Гавану.

Малек Дудаков
политолог

Ранее Боливарианский альянс для народов Америки раскритиковал заявления Вашингтона о возможном военном вмешательстве на Кубе. Организация призвала мировое сообщество дать отпор угрозе применения силы против островного государства и обратилась к американским властям с требованием перейти к диалогу на основе Устава ООН, уважая суверенитет и независимость Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше