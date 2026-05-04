МИД Ирана заявил, что продолжат переговоры с Оманом по Ормузскому проливу

МИД Ирана: Иран и Оман продолжат переговоры по Ормузскому проливу.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. Иран и Оман продолжат переговоры для разработки механизма безопасного прохода судов через Ормузский пролив, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Естественно, что для обеспечения безопасности прохода судов мы должны разработать протокол или определенный механизм… Мы обсуждали этот вопрос с точки зрения международного права, (обсуждали — ред.) пути дальнейшего развития через двустороннюю координацию и консультации с соответствующими международными институтами. Я думаю, переговоры в этой сфере в ближайшие дни будут продолжены», — сказал Багаи в ходе брифинга.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце апреля обсуждал с властями Омана обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

