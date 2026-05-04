В Госдуме назвали неочевидную цель ЕС на саммите по Украине в Армении

По словам парламентария, европейские политики таким образом стремятся расширить собственное влияние.
«Евросоюз добивается расширения сферы своего влияния. Тем более для этого, помимо антироссийской риторики, добавилось желание демонстрировать свою дееспособность на фоне противостояния с США. Поскольку власти Армении такую возможность властям Евросоюза предоставляют, те, естественно, с большой охотой этой возможностью пользуются», — заявил собеседник NEWS.ru.
Депутат считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается играть на два фронта. С одной стороны, он хочет получать дивиденды от сотрудничества с Россией и странами евразийской интеграции. С другой — стремится к преференциям от тесных контактов с Европой, как минимум в перспективе.
Проводя такое мероприятие, Пашинян, по мнению Новикова, пытается сделать разрыв экономических связей с бывшими республиками СССР наименее болезненным для армянского населения и одновременно расширить взаимодействие с ЕС. Парламентарий подчеркнул, что власти Армении последовательно следуют этому курсу.
Новиков отметил, что разорвать экономические связи, складывавшиеся после распада СССР, одномоментно невозможно — для граждан Армении это стало бы слишком тяжелым ударом. Резкий политический демарш лишь ухудшил бы ситуацию в стране и серьезно осложнил бы политические перспективы самого Пашиняна, поэтому он «медленно, но верно» продолжает двигаться в выбранном направлении. И запланированное в Ереване событие — очередное тому свидетельство, отметил Новиков.
Присутствие на саммите главы киевского режима Владимира Зеленского, как пояснил депутат, лишний раз подчеркивает его солидарность с Евросоюзом. Украинский президент рассчитывает на дальнейшую политическую, финансовую и военную поддержку стран ЕС, резюмировал Новиков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите Европейского политического сообщества в Ереване будут обсуждать не только тему разрешения украинского кризиса, но и вопросы безопасности Европы.