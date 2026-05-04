Федор Щукин стал врио главы Дагестана

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в указе.
