В МИД Ирана рассказали, что обсуждают с США на переговорах

ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. Тегеран обсуждает с Вашингтоном только вопрос полного завершения конфликта, все подробности об аспектах, касающихся иранской ядерной программы, представляют собой спекуляции, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники ранее утверждал, что Иран якобы предложил США план по установлению долгосрочного мира в три этапа, который включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет. Позже иранское агентство Fars опровергло эту информацию, отметив, что предложения Ирана американской стороне не содержат пунктов, согласно которым Тегеран должен заморозить обогащение своего урана, а также открыть Ормузский пролив.
«Все представленные подробности об аспектах, связанных с ядерной тематикой, в основном (представляют собой — ред.) спекуляции… Мы на данном этапе не обсуждаем никаких вопросов, кроме полного завершения войны, а то, к чему мы придем в будущем, будет решено в будущем, в свое время», — сказал Багаи в ходе брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.