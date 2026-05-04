В Сызрани главного специалиста комитета ЖКХ уволили в связи с утратой доверия

По информации надзорного ведомства, главный специалист комитета ЖКХ скрыла сведения об имуществе и о дополнительных источниках дохода. С сентября 2023 года по апрель 2024 года, используя свое служебное положение, она приобрела жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, который подлежал расселению. В договоре купли-продажи муниципальная служащая указала завышенную стоимость объекта недвижимости. Право собственности на приобретенную квартиру она оформила на своего сына.