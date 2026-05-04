Эксперт назвал операцию США в Ормузе инструментом устрашения

Объявленная президентом США Дональдом Трампом новая операция в Ормузском проливе — это не более чем попытка надавить на Тегеран. Такую оценку в беседе с NEWS.ru дал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Белый дом вряд ли решится на реальные боевые действия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, что [новая операция США в Ормузском проливе] это лишь элемент устрашения для усиления переговорной позиции Соединенных Штатов. Мы видим, что договориться у Вашингтона и Тегерана никак не получается. И Штаты решили запугать Иран», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что даже если американцы начнут операцию, исход для них самих остается туманным: Иран готов идти на жертвы, тогда как в Белом доме к любым потерям относятся крайне чувствительно. Пока это лишь демонстрация силы, подчеркнул Блохин, а реальных действий еще не предпринято.

Политолог уверен: Трамп отлично понимает, что в случае провала новой авантюры в Ормузском проливе удар придется прежде всего по нему самому. Если бы такого осознания не было, подчеркнул эксперт, США уже давно начали бы наземную операцию в Иране. По словам Блохина, американцы не горят желанием ввязываться в серьезный конфликт, но будут активно создавать видимость полной готовности к нему.

Ранее Дональд Трамп объявил о старте операции «Свобода». Речь идет о военном сопровождении торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после того, как Иран закрыл и заминировал Ормузский пролив. Старт операции был назначен на понедельник, 4 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше