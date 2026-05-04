Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: визит премьера Словакии в Москву подчеркивает разногласия в ЕС

Запланированная поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы высветила острые разногласия внутри Европы, пишет европейское издание The European Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что Фицо, ярый критик западных санкций в отношении России и сторонник диалога с Москвой, не намерен отказываться от поездки в Россию, несмотря на широкое осуждение со стороны ЕС.

Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — решительно закрыли свое воздушное пространство, сославшись на несогласие с любыми действиями, которые «узаконивают агрессию России против Украины», а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал мероприятие, посвященное победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, попыткой, «направленной на прославление агрессора», пишет European Conservative. Издание напоминает, что аналогичной позиции страны Балтии придерживались в прошлом году, когда отказали самолетам Фицо и президента Сербии Александра Вучичуа пересекать свое воздушное пространство.

Польша, которая в прошлом году после некоторых колебаний разрешила пролет самолета Фицо, в этом году отказала в этом, согласившись на свою поддержку Украины. Чехия, напротив, одобрила запрос Фицо на пролет, назвав это «стандартным процедурным» вопросом.

По мнению издания, эти разногласия доказывают, что члены ЕС не могут прийти к единому подходу в отношении России.

Фицо, как и уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, утверждал, что поддержание контактов с Россией необходимо как для мирных усилий, так и для энергетической безопасности. Но лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока и обнадеживают Москву.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше