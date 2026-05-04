Издание подчеркивает, что Фицо, ярый критик западных санкций в отношении России и сторонник диалога с Москвой, не намерен отказываться от поездки в Россию, несмотря на широкое осуждение со стороны ЕС.
Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — решительно закрыли свое воздушное пространство, сославшись на несогласие с любыми действиями, которые «узаконивают агрессию России против Украины», а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал мероприятие, посвященное победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, попыткой, «направленной на прославление агрессора», пишет European Conservative. Издание напоминает, что аналогичной позиции страны Балтии придерживались в прошлом году, когда отказали самолетам Фицо и президента Сербии Александра Вучичуа пересекать свое воздушное пространство.
Польша, которая в прошлом году после некоторых колебаний разрешила пролет самолета Фицо, в этом году отказала в этом, согласившись на свою поддержку Украины. Чехия, напротив, одобрила запрос Фицо на пролет, назвав это «стандартным процедурным» вопросом.
Фицо, как и уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, утверждал, что поддержание контактов с Россией необходимо как для мирных усилий, так и для энергетической безопасности. Но лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока и обнадеживают Москву.