Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — решительно закрыли свое воздушное пространство, сославшись на несогласие с любыми действиями, которые «узаконивают агрессию России против Украины», а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал мероприятие, посвященное победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, попыткой, «направленной на прославление агрессора», пишет European Conservative. Издание напоминает, что аналогичной позиции страны Балтии придерживались в прошлом году, когда отказали самолетам Фицо и президента Сербии Александра Вучичуа пересекать свое воздушное пространство.