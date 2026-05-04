Казахстан должен стать криптохабом — поручение Токаева

Президент заявил, что цифровизация экономики — это требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют перейти на полностью безналичную экономику.
Хороший пример показывает Китай, который обрабатывает через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов. Казахстан также добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80%. Наши финтех-компании демонстрируют впечатляющие возможности, а широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию. Это обеспечивает транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращает транзакционные издержки.
«Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр, — сказал глава государства. — В 2025 году будет создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты, что откроет возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, и время не ждет».
Президент отметил важность перехода к «экономике реального времени», поскольку в традиционной системе государство всегда находится в роли «догоняющего». Бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30%. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже освоены.
«Платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений, — поручил Касым-Жомарт Токаев. — Непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом полагаться исключительно на государственные ресурсы — это стратегическая ошибка. Нужно создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству необходимо внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса».
Президент также заявил, что Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление.