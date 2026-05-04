«Требуется полная интеграция»: Токаев высказался о роли казахского языка в цифровизации

На втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы привлечения специалистов в страну и цифровизации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе президента, Казахстан формирует благоприятную среду для привлечения специалистов и инвестиций со всего мира. На заседании Касым-Жомарт Токаев отметил, что для позиционирования страны как комфортного регионального хаба иммиграционные процедуры упрощаются и полностью оцифровываются.

Одним из ключевых инструментов стало внедрение «Золотой визы», предоставляющей право на долгосрочное резидентство и всеобъемлющий пакет преференций, включая налоговые послабления и освобождение от административной нагрузки. Обладатели «Золотой визы» и их семьи получат доступ к качественному образованию и медицине наравне с гражданами Казахстана.

Президент подчеркнул важность внедрения датацентричной модели для успешного применения искусственного интеллекта. Структурированные данные являются экономической основой развития ИИ, а язык выступает фундаментальным слоем, связывающим систему воедино. Необходимо интегрировать казахский язык в цифровые системы для структурирования данных и масштабного внедрения инноваций.

Токаев отметил, что без общих, совместимых и машиночитаемых данных даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценной информации остается вне цифрового оборота и пребывает в бумажных архивах. Президент призвал правительство преобразовать архивные и текущие данные в качественные датасеты для обучения моделей ИИ.

Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено утвердить национальный стандарт качества данных для их доступности для экономики, науки и бизнеса. Для полного перехода к датацентричной модели управления правительство должно пересмотреть нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевым показателем эффективности является стандартизация и интеграция данных в единую сеть «озер данных».