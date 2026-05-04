Пашинян рассказал о планах посетить Азербайджан в 2028 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване 4 мая сообщил, что рассчитывает посетить Азербайджан в 2028 году.

«Надеюсь, в 2028 году у меня будет возможность посетить Азербайджан на 10-м саммите ЕПС», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории. Армянский премьер-министр также отметил, что формат ЕПС сыграл ключевую роль в процессе установления мира между двумя республиками.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января сообщил, что отношения Баку и Еревана уже перерастают в сотрудничество. Он отметил, что Баку начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых она в значительной степени зависит, назвав эту ситуацию взаимовыгодной.

