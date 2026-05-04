Пашинян рассказал о планах посетить Азербайджан в 2028 году

«Надеюсь, в 2028 году у меня будет возможность посетить Азербайджан на 10-м саммите ЕПС», — сказал Пашинян.
По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории. Армянский премьер-министр также отметил, что формат ЕПС сыграл ключевую роль в процессе установления мира между двумя республиками.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января сообщил, что отношения Баку и Еревана уже перерастают в сотрудничество. Он отметил, что Баку начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых она в значительной степени зависит, назвав эту ситуацию взаимовыгодной.