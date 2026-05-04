В России назвали вбросом сообщения о планах спецназа США атаковать российские космодромы

Сообщения о подготовке спецназа США к нападению на российские космодромы может быть политической акцией, нацеленной на ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. Атака американского спецназа на космодромы РФ маловероятна. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил аналитик, вторжение американского спецназа на территорию России — это начало третьей мировой войны.

«Это больше вброс, чтобы посмотреть нашу реакцию и, соответственно, осложнить наши отношения с США. Якобы американцы готовятся ко вторжению на территорию России, и поэтому это должно нас насторожить и, в общем-то, вызвать, может быть даже какие-то жесткие телодвижения. Поэтому, мне кажется, это больше политическая акция, чем реально военная», — напомнил аналитик.

До этого издание Forbes со ссылкой на экспертов писало о том, что подразделения специального назначения США отрабатывают сценарии атак на российские космодромы.

